DeMarcus Cousins explique pourquoi il n’a rejoint personne dans la bulle

C'est l'histoire d'une carrière qui mal tournée pour DeMarcus Cousins. Pivot le plus dominant de la ligue au moment de débarquer aux Pelicans, Boogie a ensuite connu une longue descente aux enfers. Le 27 janvier 2018, il se rompt le tendon d'Achille alors qu'il se retrouve sur le marché quelques mois plus tard. Il attend des propositions intéressantes, lui qui lorgne sur un contrat autour des 20M. Personne ne se manifeste, et son agent contacte les Warriors avec qui il signe pour la mid-level, soit 5M. Son exercice est tronquée avec un retour en mars, puis un nouveau pépin physique en playoffs.

Pendant ce temps-là, DeMarcus Cousins continue de tailler les dirigeants des Kings

Et alors qu'il pense que tous ses soucis sont derrière lui, il se pète le ligament croisé. Un mois après avoir rejoint les Lakers. Voyant que DMC ne pourra les aider en playoffs, les Angelenos le coupent. Une petite lueur d'espoir est tout de même apparu avec ces quatre mois d'interruption. Histoire de se remettre totalement de sa 2e grave blessure survenue en moins de deux ans. On disait les Lakers prêts à le reprendre. Sauf que l'intéressé a préféré renoncer pour se préparer à la saison prochaine.

"Le basket me manque. J'y joue depuis que je suis gamin et je ne suis jamais autant resté loin des terrains. Ça ne m'a jamais autant manqué. Avec le contexte, c'est différent maintenant. Je n'ai que du respect pour les gars qui sont allés dans la bulle et qui font ce qu'ils font. Mais pour moi, ce n'était pas la bonne situation ou le bon moment. Je me bats toujours pour revenir en bonne santé avec des obstacles devant moi. En plus de ça, il faut ajouter d'autres éléments. Ce n'était pas le bon moment. J'ai les yeux rivés sur la saison prochaine", dit-il.

Reste à savoir qui fera le pari d'enrôler DeMarcus Cousins dont le rôle sera forcément moindre que celui de la superstar qu'il était ?