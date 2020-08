DeMarcus Cousins pique encore les dirigeants des Kings !

Les Sacramento Kings ont sérieusement du mal dans cette bulle à Disney. Arrivée à Orlando avec des ambitions dans la course aux Playoffs à l'Ouest, la franchise californienne déçoit. En plus d'un jeu collectif très limité, les Kings enchaînent les défaites : trois revers en trois matches. Encore la nuit dernière, Sacramento a chuté face aux Dallas Mavericks (110-114 a.p.). Sur cette rencontre, les hommes de Luke Walton ont gaspillé une énorme avance pour s'incliner dans une partie importante. Actuellement libre, DeMarcus Cousins continue de suivre son ancienne équipe. Et après cette défaite des Kings, l'intérieur n'a pas pu se retenir sur les réseaux sociaux.

"Qui est le bouc émissaire désormais ?", a lancé, avec ironie, DeMarcus Cousins sur Twitter.

DeMarcus Cousins se lâche sur les dirigeants des Kings !

A son époque aux Kings, DMC avait l'habitude de se voir "attribuer" la responsabilité des échecs. En tout cas, il a très clairement pris son trade aux New Orleans Pelicans de cette manière. Et depuis, DeMarcus Cousins n'a jamais digéré l'attitude de ses dirigeants. Car il ne faut pas voir une pique contre l'équipe actuelle des Kings ou la ville de Sacramento dans son récent message. Avec cette pique, le joueur de 29 ans vise vraiment la direction...