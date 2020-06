Les trois mois de break provoqués par la suspension de la saison et le confinement ont fait du bien à tous les blessés de longue date en NBA. Du repos supplémentaire. Et l’occasion de revenir en forme au moment de la reprise inédite du championnat en plein été. Pour DeMarcus Cousins, c’est peut-être même une opportunité de renforcer un candidat au titre. C’était sa démarche initiale lorsqu’il a signé aux Los Angeles Lakers en juillet dernier. Victime d’une déchirure des ligaments croisés du genou lors d’un workout estival, le pivot All-Star tirait un trait sur sa saison dans la foulée.

Presque un an plus tard, le voilà remis sur pied a priori. Et il figure parmi les joueurs susceptibles de dénicher un contrat pour les playoffs. En effet, une mini Free Agency est mise en place par la ligue fin juin. DeMarcus Cousins pourrait donc à nouveau rejoindre les Angelenos, qui l’ont coupé en cours de saison. Les dirigeants sont restés en contact avec le joueur et lui donner une nouvelle chance serait une belle récompense. Selon ESPN, l’ancien joueur des Kings, des Pelicans et des Warriors incarnerait « le pivot fuyant qui a manqué à l’équipe ainsi qu’une présence forte sur le banc pour donner de la voix dans une salle vide. »

DMC a prouvé lors de son passage à Golden State qu’il peut être un cadre du vestiaire en prenant la parole et en motivant ses coéquipiers. Sera-t-il vraiment en mesure de jouer des matches importants après deux saisons quasiment blanches ? C’est nettement moins sûr. Mais tout renfort est bon à prendre, surtout pour des Lakers qui sont déterminés à aller chercher une bague.