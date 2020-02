DeMarcus Cousins de retour aux Lakers dès l’été prochain ?

Pour permettre la signature de Markieff Morris, DeMarcus Cousins a été coupé par les Los Angeles Lakers. Désireuse de se renforcer, la franchise californienne n'a pas fait dans les sentiments en écartant l'intérieur, blessé au genou en début de saison et encore absent pour plusieurs semaines. Une décision assez logique sur le plan sportif pour les Angelenos. Et ce choix ne va pas forcément mettre un terme définitif à l'aventure de Cousins aux Lakers. En effet, comme le veut le règlement, l'ancien joueur des Sacramento Kings peut continuer d'utiliser les infrastructures de l'équipe pendant sa rééducation. Ce qu'il devrait faire. Et surtout, son retour l'été prochain semble de plus en plus probable.

En effet, selon le journaliste de The Athletic Joe Vardon, les Lakers veulent le récupérer lors de l'intersaison 2020. Et l'intérêt serait mutuel. Il faut dire que les relations entre les deux parties, malgré la récente séparation, reste excellente. Le staff californien a toujours accompagné DMC, qui avait un vrai rôle au sein de l'effectif. Avec un contrat minimum pour tenter de se relancer, DeMarcus Cousins pourra donc compter sur les Lakers pour lui tendre la main. En espérant qu'il pourra retrouver un bon niveau après des années gâchées par les blessures...