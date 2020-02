C'est un peu cruel, mais c'est d'une logique implacable et guidée par l'ambition. Les Los Angeles Lakers ont annoncé avoir libéré DeMarcus Cousins vendredi, sans que le pivot All-Star ait pu porter ne serait-ce qu'une fois la tunique purple and gold. Gravement blessé au genou avant le début de la saison, "DMC' va immédiatement faire place dans l'effectif à un intérieur valide. Markieff Morris, qui est tombé d'accord avec les Detroit Pistons pour un buy-out, va en effet s'engager avec les Angelenos jusqu'à la fin de la saison selon ESPN.

La "guerre des Morris" aura donc lieu dans la même ville, puisque Marcus, son jumeau, porte lui désormais le maillot des Los Angeles Clippers. DeMarcus Cousins, que certains disaient assez proche d'un retour et possiblement apte pour les playoffs, ne rejouera pas cette saison. Yahoo Sports croit savoir que l'ancien intérieur des Sacramento Kings, des New Orleans Pelicans et des Golden State Warriors, va poursuivre sa convalescence et vise un comeback au début de la saison 2020-2021.

A 29 ans et après avoir subi deux blessures importantes, DeMarcus Cousins semble malheureusement condamné à ne plus être un joueur majeur en NBA.

Les stats de DeMarcus Cousins lors de sa dernière saison