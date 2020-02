DeMarcus Cousins pourrait jouer en playoffs avec les Lakers !

Malgré une série de quatre défaites de suite fin décembre, tous les voyants sont au vert pour les Los Angeles Lakers. Premiers de l'Ouest, avec un petit matelas de quatre matches d'avance sur Denver, les Californiens tournent à plein régime. La duo LeBron-Anthony Davis n'a que peu d'équivalent dans cette ligue, et ils sont accompagnés par des lieutenants tous à l'aise dans leur rôle. Force aujourd'hui de constater que le recrutement estival est une belle réussite. Pourtant, il reste encore une arme supplémentaire dont personne ne parle, DeMarcus Cousins. Si l'on oublie presque qu'il est un Angeleno, c'est que DMC s'est rompu le ligament croisé antérieur au mois d'août, et qu'on l'annonçait très certainement forfait pour la saison. Mais Frank Vogel a peut-être relancé le débat sur une potentielle présence du pivot d'ici le terme de l'exercice.

"Il est en route pour être en forme pour les playoffs et nous devons voir où il en est en terme de rythme, de condition physique, de timing et tout ces choses. Mais oui, il y a une possibilité qu'il revienne cette saison".

Si les Lakers affichent une belle complémentarité dessous avec AD, JaVale McGee et Dwight Howard, rajouter à ça la présence de DeMarcus Cousins, dans un autre style, pourrait être une belle plue-value. S'il ne sera sans doute plus jamais le joueur qu'il a été avant ses deux graves blessures, il pourrait apporter quelques minutes précieuses. En revanche, pour un vrai rôle, cela paraît compliqué tant la machine tourne bien. Et surtout, Cousins et son physique, auront besoin d'un certain temps avant de retrouver un semblant de rythme.