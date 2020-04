Ronnie 2K oublie qu’il est en direct et insulte DeMarcus Cousins

Vous suivez DeMarcus Cousins sur Twitter et vous vous demandez pourquoi il a envoyé un GIF un peu menaçant à Ronnie 2K, l'un des cadres de NBA2K ? Voici l'explication.

Comme vous le savez peut-être, Cousins fait partie des 16 joueurs invités à participer au tournoi 2K20 entre joueurs diffusé à partir de vendredi sur ESPN. Jusque-là, pas de souci. Sauf que lors d'un stream, Ronnie 2K n'a pas remarqué qu'il était en direct et a commenté une situation qui l'agaçait en insultant "Boogie"...

Agacé que DeMarcus Cousins n'ait pas reçu le gadget adéquat pour streamer, Ronnie a semblé convaincu que l'ancien intérieur des Kings allait poser problème pour l'organisation du tournoi.

"Je dis ça en supposant que comme c'est un con, il peut très bien dire : 'J'ai pas envie de faire ça, putain'".

Cousins est évidemment tombé sur l'extrait capturé ni une, ni deux pas des internautes. Et a posté ce GIF...

Ce à quoi Ronnie 2K a répondu, tout géné :

"Frérot, dans un moment de stress au boulot, j'ai dit quelque chose de très stupide qui ne représente pas du tout ce que je pense de toi. Désolé, je m'excuse sincèrement. Amusons-nous à partir de ce weekend et voyons si tu peux être couronné champion !".

