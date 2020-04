On connaît le tableau du 1er tour du tournoi NBA2K organisé entre joueurs et il y aura du beau monde à suivre : 7 All-Stars, dont Kevin Durant.

On apprenait mardi qu'un tournoi de NBA2K en direct et diffusé sur ESPN aurait lieu entre 16 joueurs de la ligue. On connait désormais le tableau et il y a plutôt du beau monde !

Kevin Durant, Trae Young, Donovan Mitchell, Devin Booker, Andre Drummond, Domantas Sabonis et DeMarcus Cousins sont les 7 All-Stars ou ex-All-Stars à s'être inscrits. Pour le reste, Zach LaVine, Hassan Whiteside, Pat Beverley, Montrezl Harrell, Deandre Ayton ou Harrison Barnes seront aussi de la partie.

Les têtes de série ont été désignées en fonction de la note de leur alter ego dans NBA2K20, pas par rapport à leur niveau de gamer. Ce qui pourrait évidemment donner lieu à quelques surprises dès le 1er tour, qui sera disputé vendredi.

On a par exemple hâte de voir quel type de joueur est Beverley sur NBA2K, ou si Kevin Durant a profité de sa convalescence pour saigner un peu le jeu.

Ce tournoi NBA2K doit durer 10 jours, jusqu'à la finale. Les modalités exactes de diffusion n'ont pas encore été dévoilées par ESPN.

En tout cas, le 1er tour est le suivant :

Kevin Durant (1) - Derrick Jones (16)

Trae Young (2) - Harrison Barnes (15)

Hassan Whiteside (3) - Patrick Beverley (14)

Donovan Mitchell (4) - Rui Hachimura (13)

Devin Booker (5) - Michael Porter Jr (12)

Andre Drummond (6) - DeMarcus Cousins (11)

Zach LaVine (7) - Deandre Ayton (10)

Montrezl Harrell (8) - Domantas Sabonis (9)