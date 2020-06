DeMarcus Cousins bientôt relancé en NBA grâce à un pote ?

DeMarcus Cousins a beau être un personnage un peu particulier, on lui souhaite de pouvoir enfin jouer au basket sans être interrompu par les plus grosses blessures qui soient. Le pivot All-Star n'a pas pu porter le maillot des Los Angeles Lakers à cause d'une blessure au genou, alors qu'il avait déjà été opéré du tendon d'Achille en janvier 2018. S'il ne sera pas dans la bulle d'Orlando à la fin du mois de juillet, "DMC" tentera un nouveau comeback dans la ligue la saison prochaine. Mais où ?

Pourquoi pas aux Washington Wizards ? John Wall, qui conserve tout de même de l'influence auprès de la direction, a une petite idée derrière la tête : reformer le tandem qu'il formait avec DeMarcus Cousins à Kentucky en NCAA en 2010. C'est ce qu'il a expliqué à The Undefeated et à son interlocuteur Marc J. Spears.

"Tu sais que je fais tout pour ça depuis 5 ans... J'ai encore envie qu'il signe ici maintenant. On en a un parlé avec Tommy Sheppard (le General Manager des Wizards, NDLR).

DeMarcus est en bonne santé. Je ne sais pas s'il pourrait jouer tout de suite, mais il est en forme. Je lui ai dit de prendre son temps et de revenir intelligemment pour qu'il puisse montrer aux gens ce qu'il vaut".

En 2010, John Wall avait été drafté en 1e position par les Washington Wizards, alors que les Sacramento Kings avaient eu sélectionné DeMarcus Cousins, après que trois équipes aient passé leur tour à son sujet et aient préféré drafter Evan Turner, Wesley Johnson et Derrick Favors.

Ces dernières années, DeMarcus Cousins avait surtout donné l'impression de vouloir rejoindre des prétendants au titre. Ce ne sera pas le cas des Wizards la saison prochaine, mais peut-être a-t-il d'abord besoin, à 30 ans, de retrouver confiance en lui et en son corps après tous ces fâcheux pépins.