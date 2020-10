Deni Avdija, le bon coup en vue pour les Warriors à la Draft ?

La Draft NBA 2020 c'est pour dans un mois (presque) tout pile. En attendant notre Mock Draft des lottery picks ce week-end, voici déjà une petite information qui pourrait bien redistribuer un peu les cartes le jour J. Après la volonté supposée des Minnesota Timberwolves de céder le 1st pick contre un joueur chevronné, voilà que les Golden State Warriors, qui disposent du pick n°2, seraient en train de se pencher sur le cas de Deni Avdija.

Selon Kevin O'Connor de The Ringer, plusieurs GM de la ligue s'attendent désormais à voir l'Israélien être sélectionné dans le top 3. Et comme les Charlotte Hornets ont déjà de jeunes ailiers qu'ils apprécient et ont l'air de vouloir lesdévelopper, il n'en faut pas plus pour imaginer Bob Myers miser sur le joueur du Maccabi Tel Aviv.

Il ne faut évidemment pas exclure la possibilité que les Warriors, déjà bien armés, cherchent à échanger ce choix s'ils ne sont pas convaincus que le jeune joueur en question peut les aider dans leur quête du titre. Mais avec l'incertitude qui plane sur la ligue et sur la qualité des prospects 2020, le trade ne semble pas (encore) à l'ordre du jour.

Deni Avdija ne veut pas être comparé à Luka Doncic et il a raison

Dans l'idée, Deni Avdija et les Warriors, ce serait quand même un assez bon fit. En débarquant à Golden State, le plus jeune MVP de l'histoire du championnat israélien s'ôterait déjà un peu de pression. L'étiquette de "prospect à la Luka Doncic", qu'il a lui même rejetée en bloc, sera moins pesante dans une franchise comme celle-ci, où Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et a un degré moindre Andrew Wiggins se répartissent l'exposition médiatique. Sur le strict plan sportif, Avdija a toutes les qualités pour se fondre dans l'effectif de Steve Kerr sur les postes 3 et 4 selon le besoin, grâce à sa polyvalence, sa capacité à créer le jeu et son QI basket. Le shoot n'est pas encore en place, mais c'est un secteur qu'il est plus facile d'améliorer que bien d'autres.

On imaginait mercredi les Warriors se positionner sur Danilo Gallinari pendant la prochaine Free Agency. En draftant Deni Avdija, les Californiens récupéreraient un jour au profil similaire, avec peut-être encore un brin de potentiel supplémentaire. Et à moindre coût...