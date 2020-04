Deni Avdija est l'un des prospects les plus cotés de cette Draft 2020 si incertaine. L'ailier israélien du Maccabi Tel Aviv est considéré comme le basketteur le plus talentueux de l'histoire de son pays et sa cote auprès des scouts NBA devrait lui assurer une place dans le top 10 au strict minimum de la prochaine cuvée. Encore fallait-il néanmoins gérer habilement ses obligations envers son pays. En tant que citoyen israélien, Deni Avdija a l'obligation d'effectuer son service militaire pendant 2 ans et 8 mois. Selon le Jerusalem Post, le joueur de 19 ans, qui avait déjà obtenu une dérogation pour continuer de jouer avec le Maccabi en Euroleague et dans le championnat local, a trouvé le moyen de conjuguer ses deux projets.

Deni Avdija s'est officiellement engagé avec les Forces de défense de l'armée israélienne, avec un accord pour poursuivre sa formation en Amérique du Nord en qualité "d'athlète exceptionnel". Avant ça, il fera le début de son service au pays, jusqu'à ce que la situation se décante dans le monde du sport.

Aucun problème donc, pour être drafté en NBA et y évoluer comme bon lui semble. Avdija pourra néanmoins, à l'avenir, être appelé par son pays en cas de conflit armé nécessitant le rapatriement des expatriés.

Cette saison, Deni Avdjia tourne à 12.3 points et 5.9 rebonds de moyenne dans le championnat israélien. Il a passé 14 minutes par match sur le terrain lors des rencontres d'Euroleague.

Deni Avdija et ses camarades des U20 israéliens ont remporté deux fois de suite le championnat d'Europe de leur catégorie en battant notamment la France en demi-finale en 2019.