On nous annonce une deadline des trades (le 6 février) particulièrement calme. Ce ne sera sans doute pas le cas pour tout le monde. Des équipes comme les Minnesota Timberwolves, un peu short dans la course à l'une des 8 premières places à l'Ouest, donnent le sentiment qu'elles vont bouger. Selon SNY, l'une de leurs cibles est un meneur des New York Knicks. Il ne s'agit pas de Frank Ntilikina, mais de celui qui lui a précédé comme titulaire et qui est aujourd'hui sorti de la rotation : Dennis Smith Jr.

Les Wolves font partie des équipes les plus intéressées par le profil de l'ancien joueur de North Carolina State, débarqué à New York dans le cadre du trade de Kristaps Porzingis. Les Knicks espéreraient un 1er tour de Draft dans la transaction, mais il est peu probable que la valeur de Dennis Smith soit aujourd'hui à ce niveau. On suivra quand même tout ça. Les équipes ont encore un mois et demi pour passer à l'action. A Minnesota, le meneur titulaire est pour le moment Jeff Teague, très loin du niveau qui lui avait permis d'être All-Star en 2015.

Cette saison, Dennis Smith tourne à 5.6 points et 2.8 passes de moyenne à 33% en 17 minutes par match. C'est depuis le décès de sa belle-mère fin octobre que le n°9 de la Draft 2017, juste derrière Frank Ntilikina, a progressivement perdu pied sportivement.

Les stats de Dennis Smith en NBA