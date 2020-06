Derrick Rose et Blake Griffin, les Pistons ont bien un plan pour eux

Il y a encore quelques jours, Blake Griffin se posait des questions sur sa place dans le projet des Detroit Pistons. Sans trop s'avancer, on peut supposer que Derrick Rose était dans le même flou. Les deux joueurs ont encore des ambitions en NBA et la franchise de Motor City se lance dans une période de reconstruction. On attendait donc la première prise de parole de Troy Weaver, nouveau GM des Pistons, pour en savoir plus sur ses intentions. Et visiblement, Detroit compte beaucoup sur Rose et Griffin pour être les leaders d'une jeune équipe.

"Nous sommes impatients de les avoir en bonne santé. Et ensuite nous voulons les aider à avancer. Nous avons le sentiment d'avoir un bon mélange dans l'effectif avec plusieurs jeunes gars autour d'eux. Il y a bien évidemment encore beaucoup de travail à effectuer, lors de la Draft et la Free Agency.

Pour Blake, je sais qu'il est impatient de revenir. Il veut démontrer qu'il est encore le joueur qu'il était par le passé. Tant qu'il sera chez nous et sous contrat, je serai ravi de travailler avec lui. Il va nous aider à restaurer les Pistons. Il figure définitivement dans nos plans pour le futur", a ainsi assuré Troy Weaver pour ESPN.

Une position logique pour les Pistons. Blake Griffin a encore un contrat à 36,6 millions de dollars la saison prochaine, avec une option à 38,9 millions pour l'exercice 2021-2022. Après ses récents problèmes physiques, sa cote est très basse dans la Ligue et il vaut donc mieux l'intégrer à cette reconstruction. Pour Derrick Rose, les intérêts sont probablement très nombreux après sa belle saison. Et il vaut mieux faire grimper les enchères en indiquant qu'on compte sur lui... Surtout que les deux hommes peuvent effectivement servir pour relancer l'équipe. Et il sera toujours temps de les sacrifier plus tard si une belle opportunité se présente.