Les Detroit Pistons ont pris un virage net depuis janvier. Après la blessure de Blake Griffin, la franchise du Michigan a abandonné l'espoir de disputer les Playoffs. Et du coup, lors de la deadline des trades, les dirigeants ont décidé de sacrifier Andre Drummond puis de se séparer de Reggie Jackson et Markieff Morris pour lancer une période de reconstruction. Mais à 31 ans, l'ancien intérieur des Los Angeles Clippers peut-il avoir une place dans ce projet ? Alors qu'il va disputer ces dernières années en NBA, Griffin se pose sérieusement cette question...

"Tout va dépendre des dirigeants. Il faut voir ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent gérer la situation. Au bon moment, je vais avoir ces conversations avec eux. Si je suis toujours ici, je suis prêt à tout pour jouer pour eux et gagner des matches.

Par contre, il va falloir voir les mouvements de l'intersaison, les ambitions pour la saison prochaine, les projets. Nous devons donc discuter. Nous devons prendre de nombreuses décisions cet été. Il y aura probablement de nombreux changements. Je suis impatient de voir ça et surtout de voir le rôle que je peux avoir", a confié Blake Griffin pour le Detroit Free Press.

Malgré son problème au genou, Blake Griffin reste ambitieux pour sa carrière. Il ne compte donc pas se contenter d'un projet sans ambition. Reste à voir si les Pistons peuvent lui offrir un défi à la hauteur de ses envies. Surtout que pour l'instant, on l'imagine mal bouger avec son contrat à plus de 36 millions de dollars par an jusqu'en 2022.