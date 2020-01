Derrick Rose dans le viseur des Lakers, des Sixers et des Clippers !

Il ne s'agit pas d'un secret, Derrick Rose a retrouvé un excellent niveau avec les Detroit Pistons. En forme ces dernières semaines, le meneur de jeu se trouve même sur une série en cours de 9 matches de suite avec au moins 20 points. Pour certains, l'ancien des Chicago Bulls mérite même de retrouver le statut d'All-Star. Une superbe renaissance et une histoire exceptionnelle après ses années de galère. Mais plus important encore, ce retour en forme pourrait lui permettre de retrouver les sommets de la NBA ! Car forcément, ses belles performances ne passent pas inaperçues. Ainsi, selon les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, D-Rose suscite l'intérêt de plusieurs prétendants au titre, dont les Los Angeles Lakers, les Philadelphia Sixers ou encore les Los Angeles Clippers.

Pour le moment, les Lakers et les Sixers semblent bien plus sérieux pour récupérer le vétéran de 31 ans. Car les Clippers se sont simplement renseignés à son sujet. Avec un contrat court (7,6 millions de dollars l'an prochain), Rose représente une cible de choix étant donné son rendement. Et les Pistons, tentés par l'idée de lancer une grande reconstruction, pourraient le sacrifier pour récupérer des atouts intéressants. De son côté, le joueur se montre heureux à Detroit et ne souhaite pas partir. Il faut dire qu'il dispose d'un rôle important et s'éclate dans le jeu. Mais il n'aura pas son mot à dire dans les discussions. La décision sur ce dossier s'annonce décisive pour les Pistons.

Que faire de Derrick Rose pour Detroit ?

Actuellement 10ème à l'Est, la franchise de Motor City compte seulement 2 victoires de retard sur la 8ème place, occupée par les Brooklyn Nets. Faut-il sacrifier les espoirs des Playoffs en échangeant D-Rose ? Ou au contraire le conserver même si une qualification en Playoffs n'est pas certaine en l'absence sur blessure de Blake Griffin ? Un sacré choix à faire avant la deadline des trades le 6 février prochain. En tout cas, sur le papier, on comprend bien évidemment les intérêts des candidats pour le titre. Surtout les Lakers et les Sixers. A la mène, les deux formations auraient bien besoin d'un tel joueur. En sortie de banc, Rose pourrait clairement devenir un facteur X afin de réaliser un run pour le trophée Larry O'Brien. Bien sûr, tout peut aussi dépendre du prix réclamé par les Pistons. Car vu les prestations du meneur, il ne sera pas gratuit.

Entre la situation d'Andre Drummond et celle de Derrick Rose, Detroit sera vraiment LA franchise à suivre sur les semaines à venir...