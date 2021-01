Derrick Rose suivi de près par deux équipes, transfert à venir ?

Les Detroit Pistons sont en perdition. Ils occupent l’avant-dernière place de la Conférence Est avec seulement 4 victoires en 17 matches. En réalité, la franchise du Michigan entre dans une période de reconstruction inévitable. Et elle pourrait donc se séparer de certains de ses vétérans en cours de saison, histoire de laisser la place aux jeunes (et d’accroître ses chances de chopper un pick très haut placé à la draft). Derrick Rose est concerné.

L’ancien MVP a rendu de bons et loyaux services aux Pistons depuis la saison dernière mais il arrive en fin de contrat en 2021 et les dirigeants seront sans doute tentés de le libérer avant la deadline de mars. Selon Shams Charania, deux équipes s’intéresseraient de près au cas du meneur : les Los Angeles Clippers et les New York Knicks.

Avec son profil de scoreur, Derrick Rose pourrait être un atout intrigant pour les Californiens en sortie de banc. Il n’est pas vraiment le gestionnaire recherché par les Clippers mais c’est un meilleur joueur que Reggie Jackson. Jouer à LA représenterait une opportunité d’aller éventuellement décrocher une bague.

Quant aux Knicks, dont il a déjà porté les couleurs, on imagine que le transfert serait aussi motivé par l’idée d’une réunion avec Tom Thibodeau, son ancien coach aux Bulls (et aux Wolves). New York possède déjà un meneur prometteur en la personne d’Immanuel Quickley mais le vétéran ne serait pas de trop dans la rotation.

D-Rose tourne à plus de 14 points et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Malgré son statut et ses capacités, sa valeur ne devrait pas dépasser un ou deux seconds tours de draft. Les Pistons ne demanderont probablement pas beaucoup plus.