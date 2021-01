Immanuel Quickley, quelle superbe pioche pour les Knicks !

Frank Ntilikina est remis de sa blessure au genou et devrait pouvoir réintégrer la rotation des New York Knicks dans les jours qui viennent. Mais pendant que le meneur français était convalescent, Immanuel Quickley n'a pas passé son temps à beurrer des sandwiches. Back up d'Elfrid Payton, le rookie n'a pas perdu de temps et est en train de frapper très fort à la porte du cinq de départ. La nuit dernière, l'ancien guard de Kentucky a fait très forte impression lors du match perdu par les Knicks contre Portland. Alors que New York était en train de prendre une rouste face aux Blazers, avec un retard de 25 points, Quickley a montré qu'il n'était pas du genre à gâcher les opportunités qui lui sont offertes.

En sortie de banc toujours, Quickley a activement participé au comeback des Knicks en s'offrant un record de points (31) à 9/18, avec 5 paniers à 3 points et 8 lancers. Le tout en seulement 24 minutes ! Le garçon n'a que 14 matches NBA dans les jambes, mais une confiance assez folle émane de lui. Les joueurs sont différents, mais c'est exactement ce cocktail d'audace et d'agressivité qu'il a manqué à Ntilikina pour mieux réussir son début de carrière à Big Apple.

5 rookies surprenants à ne pas perdre de vue

Le French Prince est plus doué qu'Immanuel Quickley en défense, mais le fait que ce dernier soit capable d'avoir un impact des deux côtés du terrain plaide en sa faveur. Il n'a certes pas pu empêcher Damian Lillard de sortir un match d'enfer (39 pts), mais son activité, même sur moins de 25 minutes lui a permis de se mettre Tom Thibodeau dans la poche.

"Il est impressionnant et je le dis à nouveau : son shoot est un énorme atout pour notre équipe. C'est quelque chose dont on avait besoin. Il ouvre le terrain pour nous lorsqu'il est là. Son jeu des deux côtés du terrain s'améliore à chaque fois qu'il joue. Il met la pression sur l'adversaire et il continue d'apprendre défensivement. Au fur et à mesure, il va devenir encore meilleur dans ce secteur. [...] C'est un étudiant du jeu. Quand on le voit se préparer à chaque match, on sait qu'il va progresser comme tous les gars avec cette détermination. C'est un bosseur, un super coéquipier et les autres aiment jouer avec lui. Il s'est bien habitué au jeu NBA", a salué "Thibs".

Après avoir mis un peu de temps à récupérer de sa blessure en ouverture contre Indiana, Immanuel Quickley a retrouvé le jus qui fait de lui l'une des meilleures surprises de la cuvée 2020. A son niveau il a aussi contribué au début de saison un peu meilleur que prévu des Knicks. Vu la confiance qui l'anime et celle qui lui témoigne Thibodeau, on n'a sans doute pas fini de voir "IQ" grimper les échelons. Et on espère, du coup, que Frank Ntilikina réussira à s'inspirer de son jeune coéquipier au niveau de l'insouciance et à trouver sa place dans cet effectif où il peut et doit pouvoir jouer un rôle.

Quickley est vraiment spécial. Second rookie de l'histoire des Knicks avec +30 Points et +5 tirs à trois points en un match. Le tout en seulement 24 minutes. 31 points

3 rebonds

4 passes décisives

9-18 FG , 5/8 3FG

21 points dans le 4ème QT.

pic.twitter.com/HXMgG6NcWH — KnicksPassion (@KnicksPassionFr) January 25, 2021

