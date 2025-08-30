Malik Beasley, qui pour saisir l’opportunité ? 🧐

Quel avenir pour Malik Beasley en NBA ? Soupçonné d'avoir participé à des paris potentiellement truqués, il a été blanchi par le FBI la semaine dernière. Et désormais, l'arrière de 28 ans s'impose comme l'agent libre le plus convoité du marché.

En même temps, un joueur de son profil (16,3 points de moyenne à 41,6% à trois points) n'est normalement pas disponible fin août. Et il ne l'aurait pas été sans cette affaire extra-sportive puisqu'il devait prolonger aux Detroit Pistons pour 42 millions de dollars sur 3 ans.

Et maintenant ? Il suscite logiquement des intérêts. Et je le vois bien rebondir chez un prétendant sérieux aux Playoffs. Selon les informations du journaliste Marc Stein, Beasley se trouve dans le viseur des Cleveland Cavaliers, des New York Knicks, des Minnesota Timberwolves et... des Pistons.

Sans surprise, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers ne compte pas se contenter d'une offre pour le minimum. Une situation qui pourrait faire le bonheur de Detroit. En effet, la franchise de Motor City peut lui offrir 7,2 millions de dollars par an. Un montant impossible à atteindre pour les Cavs, les Knicks et les Wolves.

Par contre, d'autres équipes ont encore de l'argent à dépenser : les Brooklyn Nets, les Charlotte Hornets, les Chicago Bulls, les Washington Wizards, les Indiana Pacers et même l'Oklahoma City Thunder. A Malik Beasley de faire le bon choix.