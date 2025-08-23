Malik Beasley, plusieurs équipes prêtes à bondir…

Blanchi par le FBI dans l'affaire des paris sportifs potentiellement truqués, Malik Beasley incarne un profil intéressant sur le marché.

Dans un contexte "normal", Malik Beasley ne serait plus sur le marché des agents libres le 23 août. Initialement, l'arrière devait d'ailleurs prolonger rapidement aux Detroit Pistons pour 42 millions de dollars sur 3 ans. Puis le joueur de 28 ans s'est retrouvé visé par une affaire extra-sportive.

Soupçonné d'avoir participé à des paris potentiellement truqués, il a été blanchi, vendredi, par le FBI. Et maintenant, quel avenir pour lui en NBA ? Sans surprise, son nom suscite des intérêts.

Chez les Pistons, la situation a changé. Après le départ de Tim Hardaway et face à l'incertitude autour de Beasley, Detroit a misé sur Caris LeVert, Duncan Robinson ou encore Javonte Green. Du coup, la franchise de Motor City peut seulement lui proposer un salaire à 7,2 millions de dollars par an.

Sur le marché, deux autres équipes le surveillent : les New York Knicks et les Indiana Pacers, selon le journaliste de SNY Ian Begley. Cependant, l'argent reste un problème. Les Knicks peuvent seulement lui offrir le minimum (3,7 millions de dollars), alors que les Pacers, malgré une exception à 14,1 millions de dollars, refusent de payer la "luxury tax" et ont donc 6 millions à dépenser.

Après sa belle saison 2024-2025 (16,3 points de moyenne à 41,6% à trois points), Malik Beasley va devoir faire le bon choix.

Malik Beasley hors de cause dans l’affaire des paris truqués