La réponse de Donovan Mitchell aux commentaires de LeBron James

Même en étant premier à l’Ouest, le Utah Jazz n’a pas toujours le respect ou la reconnaissance qu’il mérite. Ses joueurs le savent et s’en plaignent par moment. Mais il arrive aussi d’ignorer le manque de considération de leurs camarades. Comme le fait Donovan Mitchell en réponse aux commentaires de LeBron James.

Spida wasn't bothered by LBJ joking about the Jazz.

"We didn’t play this game to seek the approval of him or anyone else." pic.twitter.com/pIgP6WO5nJ

