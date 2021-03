LeBron James envoie une punchline dans les dents du Jazz

Les membres du Utah Jazz évoquent souvent le sentiment qu’ils ont de ne pas être respectés par les médias ou les arbitres. Voire même le public. Et bien cette impression ne sera que plus forte après la draft des All-Stars diffusée hier soir. Déjà parce que Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont été les deux derniers joueurs choisis par les capitaines LeBron James et Kevin Durant.

C’est un peu comme s’ils étaient les restes, les laissés pour compte. Et comme si ça ne suffisait pas, le King a ajouté une touche d’humiliation finale avec une déclaration drôle mais maladroite (selon le point de vue).

« On n’a rien contre le Utah Jazz. Il faut juste que vous compreniez, les gars. Quand on était petits et qu'on jouait aux jeux vidéo, on ne prenait jamais le Jazz. Karl Malone et John Stockton avaient beau être très forts, on ne les prenait jamais. Jamais ! »

De quoi faire rire tout le monde sur le plateau de TNT, ainsi que Kevin Durant. Tout le monde, sauf le Jazz sans doute. Gobert pointe souvent du doigt le manque de reconnaissance dont est victime sa franchise et ses joueurs. Pas sûr qu’il apprécie cette petite sortie de LeBron James. La preuve que même en étant premier au classement, la franchise de Salt Lake City n’est pas vraiment respectée. Ça ne peut que donner de la motivation en plus au groupe de Quin Snyder pour la deuxième moitié de saison…

All-Star Game : LeBron se fait une team de fou, le Jazz disrespecté ?