Donovan Mitchell va toucher le jackpot, quid de Rudy Gobert ?

Il y a quelques semaines encore, on se demandait si le Utah Jazz n'allait pas devoir faire un choix entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. La brouille entre les deux coéquipiers et les considérations financières pouvaient en tout cas poser question. On ne sait pas encore si Gobert aura droit au jackpot ou si le Jazz a d'autres plans pour son big man. Ce qui est sûr, c'est que la direction a l'intention de confier les clés du camion à son arrière. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, Donovan Mitchell va signer une extension au montant maximum pour un joueur sous contrat rookie. "Spida" devrait toucher 170 millions de dollars sur 5 ans, en qualité de All-Star et de possible franchise player.

Ce fameux contrat que Mitchell paraphera dès que pourront s'ouvrir la période de négociations est justement ce qui a fait hésiter un temps l'ancien joueur de Louisville au moment de décider ou non d'entrer dans la bulle de Disney World.

"A partir du moment où mes coéquipiers m'ont dit qu'ils voulaient jouer, j'étais partant. Je ne pouvais pas me concentrer uniquement sur moi-même. Il y a des joueurs encore plus jeunes que moi qui ne sont pas aussi établis dans la ligue et qui avaient besoin de montrer leur valeur dans la bulle. C'aurait été égoïste de ma part de m'opposer à ça et que mon contrat soit un obstacle. J'ai placé ma confiance en Dieu et je ne me suis pas inquiété d'une éventuelle blessure".

Rudy Gobert a été admirable et méritait mieux

Donovan Mitchell ne s'est pas blessé et il a en plus fait grimper sa valeur en réussissant quelques performances phénoménales dans la série perdue contre les Denver Nuggets.

On attend maintenant de savoir si Utah compte offrir le contrat super max auquel peut prétendre Rudy Gobert de part son ancienneté et ses accomplissements en tant que All-Star et double meilleur défenseur de l'année.