Draymond Green sort deux actions défensives géniales en 15 secondes

Draymond Green s'est souvent plaint du fait que les highlights choisis par les médias mettaient uniquement en valeur les attaquants. Après avoir décrypté sa fantastique lecture de la dernière possession contre les Toronto Raptors il y a quelques jours, on a eu envie de mettre en avant une nouvelle séquence défensive ou le QI basket de l'intérieur des Golden State Warriors lui a permis de gérer une situation défavorable.

Si les Warriors se sont inclinés contre les Pacers mardi, on a encore eu droit à quelques superbes démonstrations de l'intelligence défensive de Green.

En quelques secondes, Draymond Green parvient à gêner Malcolm Brogdon alors que le panier semblait tout cuit, puis, après une perte de balle d'Andrew Wiggins, à remporter une situation à un contre... trois. Edmond Sumner, Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis. Certes, les trois larrons d'Indiana n'ont pas idéalement joué le coup, mais la simple présence de Green et son placement ont désorienté le trio.

Draymond Green with an absolute masterclass. Twice. pic.twitter.com/uQCuoWId9r

— Karens In Paris (@NekiasNBA) January 13, 2021