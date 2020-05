Le premier passage de Dwight Howard aux Los Angeles Lakers a été un immense échec. En difficulté pour s'adapter au sein de la franchise californienne, l'intérieur avait eu une relation compliquée avec Kobe Bryant. Et après une seule saison (2012-2013), l'ancien du Orlando Magic a décidé de mettre les voiles pour les Houston Rockets. Après plusieurs années difficiles dans sa carrière, Howard a réalisé l'été dernier son retour chez les Angelenos. Recruté pour renforcer l'effectif après la blessure de DeMarcus Cousins, le joueur de 34 ans a bénéficié du soutien du Black Mamba pour ce come-back !

"Est-ce que Kobe Bryant a validé le retour de Dwight Howard ? Je dit oui de la tête effectivement. Je veux dire que Kobe voulait absolument nous avoir gagner. Il voulait voir les Lakers gagner, et Kobe est venu à plusieurs matches et était heureux de voir Dwight, il l'a félicité personnellement", a ainsi confié la propriétaire Jeanis Buss pour le podcast Daddy Issues with Joe Buck and Oliver Hudson.

Avant la disparition tragique de Kobe Bryant fin janvier, les deux hommes disposaient effectivement d'une relation bien plus saine. Par exemple, Dwight Howard voulait inviter son ancien partenaire à l'aider lors du concours de dunks du All-Star Game. Et pour les Lakers, le recrutement du pivot s'est avéré payant...