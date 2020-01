Dwight Howard veut l’aide de Kobe au Slam Dunk Contest

C'est officiel depuis hier, Dwight Howard fera bien son retour au concours de dunks du All-Star Game. Onze ans après sa dernière apparition, le vainqueur de l'édition 2008 semble avoir quelques idées en tête pour remporter une deuxième fois ce trophée. Mais pour faire le meilleur show possible, il lui faudra l'aide d'un de ses anciens coéquipiers, Kobe Bryant.

"J'essaie de l'avoir. Si tous les fans des Lakers pouvaient faire du lobbying afin que Kobe m'aide au Slam Dunk Contest, ce serait incroyable. Est-ce que je lui ai demandé directement ? Pas encore. J'attends que les fans le fassent en premier. J'ai besoin de vous, les gars. 'Hey Kobe, tu peux aller au concours avec Dwight ? Ce serait génial", lâche-t-il.

Les deux hommes ne s'appréciaient guère depuis 2012 et le premier passage raté à Los Angeles de celui qu'on a longtemps appelé D-12. Mais depuis, les choses se sont apaisés. Kobe a longuement expliqué qu'il voyait l'ancien quadruple DPOY faire de belles choses cette saison aux Lakers. C'est d'ailleurs ce qu'il se produit avec Dwight Howard qui se montre très efficace et important dans un rôle de remplaçant. Avec en guise de cerise sur le gâteau d'une première partie d'exercice réussie, un retour au SDC.

"Ce qui m'excite le plus ? L'atmosphère qu'il y a. Ça fait longtemps. Je suis impatient d'y être, profiter de l'ambiance et essayer de faire un show pour tous les fans. Et tenter de faire de ce concours le meilleur de l'histoire."

Pour le moment, son seul adversaire connu se nomme Derrick Jones Jr qui a accepté hier d'être l'un des participants à ce Slam Dunk Contest 2020.