Dwight Howard, ses mots forts pour Kobe Bryant

Depuis le décès de Kobe Bryant dimanche 26 janvier, l'intérieur des Los Angeles Lakers Dwight Howard avait refusé de prendre la parole. Trop affecté par la disparation de son ancien coéquipier, le pivot ne se sentait pas capable de s'exprimer. En marge de la victoire face aux San Antonio Spurs (129-102) la nuit dernière, le joueur de 34 ans a accepté de parler de cette tragédie. Particulièrement secoué, Howard a affiché des regrets par rapport au Black Mamba.

"Les gens pensaient qu'on se détestait. Il y a eu des moments où on ne se comprenait pas. Et je n'ai pas eu la chance de lui dire à quel point j'avais apprécié mon temps avec lui. A quel point j'étais reconnaissant d'être de retour ici. C'est vraiment dur pour moi. Toute l'année, je voulais lui montrer que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour aider cette équipe à gagner. Depuis le début de la saison, je porte ses chaussures. Je le voulais au concours de dunks avec moi, on allait faire un truc. Ça me brise le cœur. C'est vraiment triste car je voulais tellement lui dire que j'avais apprécié ce qu'il avait fait et surtout dit sur moi. On avait eu du mal à se comprendre. Mais j'ai vu un Kobe différent. J'ai aussi vu un changement en moi. Je suis sûr qu'il avait vu aussi. Je voulais lui dire ce que je ressentais par rapport à lui. Cependant, je n'ai pas pu le faire. C'est ce qui me fait le plus mal", a confié Dwight Howard devant les médias.

Et en effet, malgré l'aventure compliquée entre les deux hommes aux Lakers, Kobe Bryant avait immédiatement soutenu Dwight Howard pour son retour à LA. Pourtant, à l'époque, l'intérieur sortait de plusieurs saisons difficiles et il était plus facile de l'enterrer. Mais le légendaire #24 des Lakers avait effectivement senti un renouveau chez son ex-partenaire, aujourd'hui membre important de la rotation des Angelenos.