Dwyane Wade a traversé sa période Cavaliers comme « un zombie »

On oublierait presque que Dwyane Wade a fait une pige de quelques mois aux Cavaliers. Clairement pas le plus grand souvenir de sa carrière

Pour les plus grands fans de Dwyane Wade et du Heat, l'arrière, tout juste retraité, n'a jamais quitté la Floride. Parce que cette période d'un an et demi loin de Miami reste une petite tâche dans l'immense carrière du joueur. Son conflit avec Pat Riley l'avait poussé, en 2016, à prendre la direction de Chicago contre une coquette somme. La greffe n'a jamais prise et D-Wade a été coupé l'été suivant pour prendre la direction de Cleveland.

Une ville où son meilleur pote LeBron James tente de faire gagner une deuxième bague en quatre ans. L'effectif est pléthorique sur le papier, mais sans aucune alchimie. Baladé entre le cinq et le banc, Wade ne trouve pas sa place. Voyant la saison en grand danger, la direction utilise la deadline tout chambouler. Dwyane Wade est ainsi renvoyé à Miami pour y terminer son dernier chapitre. Celui qui sera prochainement célébré à Miami a d'ailleurs confirmé que ce passage dans l'Ohio a été un échec.

"Quand j'étais à Cleveland, j'étais comme un zombie. J'étais là-bas, mais pas physiquement"

Heureusement, sa "Last Dance" au Heat a fait oublier, ou presque, cette petite erreur de parcours.

Les stats de Dwyane Wade à Cleveland