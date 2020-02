La fête s'annonce belle à Miami. Le 22 février prochain, le Heat va ainsi retirer le maillot de Dwyane Wade. Une consécration logique pour une véritable légende de la franchise floridienne. Pour autant, l'histoire retiendra que D-Wade, avant de terminer sa carrière à Miami, a passé une saison et demie aux Chicago Bulls et aux Cleveland Cavaliers. Et de son côté, l'homme de 38 ans n'a toujours pas digéré cet été 2016. Free agent, l'ex-arrière attendait une belle offre de la part de son patron Pat Riley. Sauf que cette proposition n'a jamais eu lieu et Wade, vexé, a pris la direction de Chicago pour 47 millions de dollars sur deux ans.

"Je ne pourrais jamais croire que Pat a pris la bonne décision avec moi. Mais encore une fois, toutes les choses arrivent pour une raison. Donc je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de jouer pour l'équipe de ma ville (Chicago, ndlr). Mais est-ce que je pense que je ne vais jamais oublier la façon dont cette histoire a été gérée ? Bien sûr. Mais j'ai appris de ça, j'ai grandi et je suis passé à autre chose", a ainsi confié Dwyane Wade pour ESPN.

A l'époque, Dwyane Wade se trouvait sur le déclin et Riley a estimé qu'il était temps de tourner la page. Heureusement, la fin, avec ce retour à Miami, a été tout de même belle.