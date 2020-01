Le Miami Heat prévoirait de retirer le maillot de Dwyane Wade dans les prochaines semaines. C’est ce qu’assure Ira Winderman dans le South Florida Sun Sentinel. C’est à l’occasion de la réception des Cleveland Cavaliers le 22 février 2020 que le mythique jersey #3 sera honoré.

Selon Winderman, il ne s’agirait pas d’une simple cérémonie, mais d’un événement sur deux jours. Le Miami Heat célèbrerait d’abord la carrière de Dwyane Wade le 21, une journée sans match pour l’équipe. Et le lendemain, son maillot rejoindrait ceux de Tim Hardaway, Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, Chris Bosh, mais aussi celui de Michael Jordan. Le Miami Heat avait en effet décidé d’honorer la carrière de MJ en retirant le numéro 23.

Ce n’est bien évidemment pas une surprise, tant Flash est maintenant le joueur iconique du Heat. Il y a joué 948 matches sur les 1054 de sa carrière NBA après avoir été drafté en 5ème position lors de la Draft 2003. Trois ans plus tard, il offrait à Miami son premier titre NBA et était élu MVP des Finals.

Rejoint par LeBron James et Chris Bosh à l’été 2010, D-Wade et la franchise ont dominé la conférence Est pendant quatre ans. Avec à la clé deux nouveaux titres. Et s’il a joué pour sa ville natale de Chicago et passé quelques mois à Cleveland, il est finalement revenu bouclé la boucle dans son club de toujours, s’offrant une belle sortie en avril dernier.

Sans surprise, Dwyane Wade, 13 fois All-Star, domine l’histoire de l’équipe statistiquement. Meilleur scoreur (21556 points), meilleur passeur (1492), il est aussi le numéro 1 au nombre de matches joués et aux win shares (116,1).

C’est donc une véritable légende de la franchise qui sera honoré.