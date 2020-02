Dwyane Wade est un père moderne et aimant. Voilà plusieurs mois que l'ancienne superstar du Miami Heat et sa femme Gabrielle Union préparaient le terrain pour aider leur fils Zion (issu de la première union de D-Wade) à s'accepter. En décembre, Wade avait déjà expliqué en interview qu'il utilisait désormais les pronoms féminins pour s'adresser à l'adolescent de 12 ans, à sa demande. Sur le plateau d'Ellen DeGeneres pour évoquer un documentaire à venir sur sa vie mardi, le futur membre du Hall of Fame a confirmé ce qui était pressenti : Zion souhaite s'appeler Zaya et progressivement devenir une femme.

"Ma femme et moi sommes les parents fiers d'un enfant qui fait partie de la communauté LGBTQ+, dont nous sommes des alliés. Nous prenons notre rôle très au sérieux. Quand notre enfant se pose des questions, revient à la maison avec des problèmes ou quoi que ce soit, c'est notre devoir d'écouter, de donner les meilleures informations possibles. Ça ne change pas lorsqu'il est question de sexualité et de genre. [...] Il est arrivé en nous disant : 'Je veux vous parler. Je suis prêt à vivre ma vérité. J'aimerais que vous m'appeliez Zaya. Je l'ai regardée et je lui ai dit : 'tu es une leader. Nous avons la chance de pouvoir te donner la parole'. Pour l'instant, cela passe par nous, parce qu'elle n'a que 12 ans, mais ce sera elle qui s'exprimera ensuite".

Dwyane Wade et Gabrielle Union œuvrent au sein de l'organisme GLSEN, qui combat la discrimination et le harcèlement sur les individus LBGTQ+ et aide les établissements scolaires à être plus accessibles aux enfants queer et trans.

L'intervention complète de Dwyane Wade, inspirante, est disponible ci-dessous.