Dwyane Wade explique pourquoi le débat du GOAT n’a aucun sens

LeBron James ou Michael Jordan ? Ou peut-être plutôt Kareem Abdul-Jabbar ? Et pourquoi pas Bill Russell ? Le débat du GOAT, c’est toujours très subjectif. Et donc sans fin. Mais aussi sans intérêt ? C’est ce que laisse entendre Dwyane Wade.

« Profitez de ce qu’il reste de LeBron James », conseille le triple champion NBA à ses fans. « Parce qu’on s’en fout de qui est le GOAT. LeBron est l’un d’entre eux. On ne verra plus jamais un mec comme lui. On ne verra plus jamais un autre Jordan ou un autre Kareem. Personne ne gagnera 11 titres comme Bill Russell. Enfin je crois. Peut-être qu’un jour un mec en gagnera 12 », explique D-Wade.

Dwyane Wade n’a pas tort : c’est impossible de vraiment trouver un seul GOAT. Parce que ça revient à comparer l’incomparable. Comme les époques par exemple. Mais ça ne veut pas dire que ça n’a aucun sens pour autant. Ça contribue à animer ce sport et ses passionnés. Les choix de chacun en disent parfois long sur leur façon de voir ou de comprendre le basket. Au final, on en apprend un peu plus sur chacun d’entre nous à travers nos raisonnements et nos préférences. C’est aussi intéressant.

