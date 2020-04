Il y a un an, Dwyane Wade tirait sa révérence en compilant 25 points, 11 rebonds et 10 passes lors d'une défaite du Heat contre les Nets.

Kobe Bryant a bouclé sa carrière sur une performance épique avec 60 points au compteur. Dwyane Wade n'a pas été aussi prolifique mais lui aussi a terminé en beauté. Il y a un an, presque jour pour jour (le 10 avril 2019), 'Flash' jouait son tout dernier match en NBA. Un moment de tristesse mais aussi de joie et de fête. Pour bien marquer le coup, le meilleur joueur de l'Histoire du Miami Heat avait été très actif : 25 points, 11 rebonds et 10 passes. Son équipe s'était tout de même inclinée contre les Brooklyn Nets.

"Maintenant, tout le monde a le sentiment qu'il faut claquer 60 points pour son dernier match vu que Kobe l'a fait. Donc j'espère que j'ai mis la barre moins haute et que maintenant les gens se diront qu'il faut partir sur un triple-double. C'est plus facile", notait le joueur de 37 ans avec humour.

C'était déjà amplement suffisant pour séduire ses adversaires et ses coéquipiers, tous admiratifs de la performance du vétéran pour sa dernière. Surtout que la veille, Dwyane Wade avait passé 30 points aux Sixers pour sa dernière sortie dans son antre, l'American Airlines Arena de Miami.

Le dernier match de Dwyane Wade en carrière