Un joueur des Warriors allume des franchises NBA, qui vise-t-il ?

Pat Spencer a délivré l'une des plus belles déclas de la pré-saison. Un constat amer à ses yeux :

"Si vous êtes un joueur qui met du liant tout en faisant d'autres trucs à côté comme mettre des tirs, il y aura toujours une place pour vous dans cette ligue. Malheureusement, il y a plein d'organisations coincés dans les profondeurs du classement qui continuent d'accorder de l'importance à la taille et aux qualités athlétiques plutôt qu'au QI basket. Généralement, ces équipes sont dans la loterie chaque année."

Bim, ça s'est envoyé. On imagine que les Hornets, Wizards et autres cancres de la NBA peuvent se sentir visés.