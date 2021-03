Les fans des Philadelphie Sixers ont au moins la certitude qu'aucun de leurs joueurs ne reviendra du All-Star Game 2021 blessé. Joel Embiid et Ben Simmons sont tous les deux forfaits pour l'événement. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Camerounais et l'Australien ont été en contact avec un individu testé positif au Covid-19 depuis. Après une petite heure d'hésitation, Embiid et Simmons ont été écartés du rassemblement pour des raisons évidentes et dans l'attente de leurs propres résultats.

La NBA n'a pour le moment pas prévu de remplacer Joel Embiid et Ben Simmons. Le premier devait évoluer dans le cinq de la Team Kevin Durant, alors que le second était remplaçant dans la Team LeBron. C'est Zion Williamson qui sera titulaire en lieu et place d'Embiid.

Adam Silver doit être en train d'allumer un cierge pour qu'aucun autre membre de la délégation All-Star ne soit cas contact avant le coup d'envoi de la soirée. Le patron de la NBA avait décidé de maintenir coûte que coûte l'événement malgré le scepticisme de certains joueurs phares comme LeBron James.