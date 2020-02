Les Boston Celtics ne semblent visiblement pas contre l'idée de récupérer un big man avant la deadline des trades ce jeudi. Ça n'implique pas forcément un départ d'Enes Kanter, le pivot titulaire des C's, mais le Turc a tout de même évoqué cette possibilité sur NBC Sports Boston.

"Je regarde les news, bien sûr, et les updates. Je ne peux rien contrôler. Mais si on t'envoie quelque part où tu ne veux pas aller, tu peux toujours rater ta visite médicale (rires). J'ai dit à Danny (Ainge) que si on m'envoyait quelque part où il fait froid où dans une ville que je n'aimais pas, il me verrait revenir direct".

Enes Kanter plaisante, évidemment. Mais on peut comprendre que l'idée de changer à nouveau de franchise le dérange un peu. Le Turc de 27 ans a changé trois fois d'équipe depuis 2017 et a porté le maillot d'Oklahoma City, New York et Portland avant d'atterrir à Boston via la free agency.

Cette saison, il tourne à 9.5 points et 8.2 rebonds de moyenne avec les Celtics.

Les stats d'Enes Kanter en 2019-2020