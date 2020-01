La NBA a dévoilé les titulaires pour le All-Star Game. Et au sein de la Conférence Est, un absent a beaucoup fait parler : Jimmy Butler. Listé comme un intérieur, le joueur du Miami Heat a été devancé dans les votes par Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Pascal Siakam. Mais à l'extérieur, l'arrière aurait sûrement été choisi, devant Trae Young et Kemba Walker. Bien évidemment, Butler sera choisi par les coachs pour participer à la fête. Malgré tout, l'entraîneur du Heat Erik Spoelstra a tenu à pousser un coup de gueule pour défendre son joueur.

"Je trouve cela ridicule, on reste enfermé dans de vieux principes. Qui peut dire le poste de Jimmy ? Est-ce que ça compte vraiment ? Dans mon 5, il est listé comme arrière. Je peux changer selon les situations, mais il est souvent en meneur. Donc doit-il être considéré comme un meneur pour le All-Star Game ? Je ne sais pas. Mais ce sont de très vieux principes, je pense qu'on devrait considérer les joueurs sans parler de leurs postes. Mais dans tous les cas, peu importe comment on discute de ça, Jimmy Butler devrait être un titulaire au All-Star Game. Il s'agit d'une blague", a déploré Erik Spoelstra devant les médias.

Pour le coup, il est difficile de ne pas partager cet avis...