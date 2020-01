On connaît le nom des deux capitaines pour le All-Star Game 2020 et la liste de joueurs dans laquelle ils pourront piocher le 6 février prochain lors de la Draft qui aura lieu avant l'événement organisé cette année à Chicago. LeBron James et Giannis Antetokounmpo vont se faire face comme l'année dernière, avec on l'espère un "Greek Freak" aussi taquin qu'en 2019. Rappelons que la star des Lakers et le MVP sortant des Milwaukee Bucks pourront choisir indifféremment de leur Conférence.

Les suffrages, qui sont à 50% issus des fans et à 50% des médias et des joueurs eux-mêmes, marquent l'avènement de la promo de Draft 2018. Luka Doncic et Trae Young, échangés un soir de juin 2018, seront tous les deux titulaires. La présence du meneur des Atlanta Hawks fera grincer quelques dents à cause du classement de son équipe, mais ses performances individuelles sont superbes depuis le début de la saison. Pour le reste, peu de choses ont bougé par rapport aux votes intermédiaires. On notera que Kyrie Irving a finalement été devancé, grâce aux joueurs et aux médias, par Kemba Walker.

On a donc :

Titulaires pour le All-Star Game 2020 issus de la Conférence Est - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Joel Embiid (Philadelphie Sixers) - Kemba Walker (Boston Celtics) - Trae Young (Atlanta Hawks) - Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Titulaires pour le All-Star Game 2020 issus de la Conférence Ouest - LeBron James (Los Angeles Lakers) - Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) - James Harden (Houston Rockets) - Luka Doncic (Dallas Mavericks).