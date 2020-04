Isiah Thomas estime que la nouvelle génération mérite plus de crédit et il se demande même si LeBron James et Kevin Durant auraient pu être le G.O.A.T

Michael Jordan est le G.O.A.T. pour la majorité des passionnés de basket. Certains défendent d'autres positions tandis que d'autres estiment même que le débat est inutile puisqu'il est difficile de comparer les époques. Sans forcément aller complètement dans le même sens, Isiah Thomas a émis une hypothèse intéressante pour montrer, qu'au final, tout est une question de timing. Selon la légende NBA, LeBron James et Kevin Durant auraient très bien pu être les meilleurs joueurs de l'Histoire s'ils étaient arrivés plus tôt dans la ligue.

"Avec leurs qualités, leur technique, leur talent et leurs capacités athlétiques... si vous mettez LeBron et KD dans la NBA des années 80, qui est le G.O.A.T. ?" demande l'ancien meneur des Detroit Pistons lors de son apparition dans un podcast. "Je pense que les joueurs de la nouvelle génération n'ont pas le crédit qu'il mérite. Ce sont des athlètes bien plus talentueux que ceux de ma génération. Jordan, à mon époque, c'était du jamais vu au niveau athlétique. Mais de nos jours, il y a dix ou onze joueurs qui sont aussi athlétique qu'il ne l'était."

Son point de vue est très intéressant. LeBron James et Kevin Durant auraient sans doute été des superstars dans les années 80. Mais à l'inverse, auraient-ils développé les mêmes techniques, en ayant notamment moins de connaissance du jeu et de la science, s'ils étaient nés plus tôt ? Le débat peut être tourné de plein de manières différentes.

Certains diront même que la NBA de l'époque était trop physique, notamment pour un joueur comme KD (et encore, dans ce cas, l'ailier aurait sans doute cherché à gagner plus de muscles).