Et si LeBron James devenait un jour président… des Etats-Unis ?

S'il est lancé dans une croisade pour rafler son 4e titre et ainsi se rapprocher de Michael Jordan dans la discussion du GOAT, LeBron James approche doucement de la fin de sa carrière. De joueur tout du moins. Le King est un immense homme d'affaire, tout proche de devenir milliardaire. Il est également très impliqué dans la cause sociale et politique de son pays. James a fait construire une école dans l'Ohio, ce qui est de son aveu personnel le plus bel accomplissement de sa vie. Avec lui, la NBA mais aussi le sport US, a un porte-parole de choix. Qui plus est dans le climat actuel. Sera-t-il capable d'aller plus loin ? Du moins dès la fin de sa carrière de joueur.

LeBron James répond sèchement à Donald Trump

Ses passes d'arme avec Donald Trump font le tour du monde. L'un des athlètes les plus populaires de la planète face à l'homme le plus puissant du monde. Forcément, ça fait parler. Jusqu'à cette question qui semble aujourd'hui très lointaine. LeBron James a-t-il secrètement l'ambition de diriger son pays ? Quand on lui pose la question, il ne dit en tout cas pas non. "Je ne sais pas à quel point ça demande du travail". LeBron admet qu'il est néanmoins poussé par beaucoup dans ce sens. De nombreux athlètes lui demandent par exemple de considérer un jour très sérieusement la question. Même chose dans son clan où on le verrait bien président des Etats-Unis. Ou du moins dans la course à la Maison Blanche.

LeBron James en successeur de Barack Obama comme président noir d'ici 4 ans ? 8 ans ? 12ans ou plus ? La graine a, en tout cas, été planté. Et pourquoi pas voir une confrontation un jour contre Gregg Popovich, comme en rêvent Stephen Curry et Steve Kerr.