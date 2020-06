Evan Fournier aurait préféré que la saison NBA ne reprenne pas

Dans un entretien avec First Team, Evan Fournier a soulevé des questions importantes concernant la reprise de la saison. L'arrière du Magic est sceptique.

Evan Fournier a dit tout haut ce que beaucoup de ses camarades en NBA ont l'air de penser tout bas... Ce week-end, l'arrière du Orlando Magic a répondu aux questions de Thomas Dufant de First Team, au sujet de la reprise de la saison qui s'annonce fin juillet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le meilleur scoreur des Bleus lors du dernier Mondial est sceptique et peu convaincu par ce qui se prépare du côté de Disney World Resort....

"Je ne suis pas fan. Il faut dire la vérité. La seule raison pour laquelle on se remet à jouer, c'est financier.

On a besoin d'argent, la ligue a perdu beaucoup d'argent, les joueurs, les propriétaires aussi. C'est pour équilibrer le bilan de la saison en termes d'argent. Si on est obligés de commencer la prochaine saison en décembre, on va la finir en juillet. Donc les JO passent à la trappe...

Moi, j'aurais préféré qu'on s'arrête, qu'on dise ciao et qu'on reprenne comme d'habitude l'année prochaine. Là, ça va être une galère incroyable. La free agency on ne sait pas comment ça va se passer".

Le concept de bulle que va mettre en place la NBA pour reprendre la saison est l'une des principales sources d'inquiétude d'Evan Fournier, qui se questionne aussi sur la crédibilité du futur champion.

"Pour la majorité des joueurs, il y a limite la sensation que c'est un devoir, qu'on va faire notre travail. [...] Bien sûr qu'on sera content de jouer et qu'une fois dedans on aura envie de gagner. [...]

Mais est-ce que tu as envie de rester du 31 juillet jusqu'en octobre, sans voir ta famille pour jouer des matches sans fans ?

Si tu gagnes, personne ne te prendra au sérieux. Bien sûr que l'équipe aura du mérite. Mais ce sera injuste pour l'équipe qui va gagner. Il y aura une astérisque et c'est normal. Là c'est un tournoi qu'on va faire, il y aura des blessés, c'est sûr.

Si Giannis va en Finale et qu'il attrape le Covid, on fait quoi ? C'est compliqué".

Retrouvez l'entretien complet d'Evan Fournier avec First Team ci-dessous :