Evan Turner ne fera sans doute pas long feu chez les Minnesota Timberwolves. L'arrière est l'un des joueurs impliqués dans le trade le plus copieux depuis longtemps en NBA et n'a visiblement aucune envie de jouer une place dans le ventre mou. Selon Heavy.com, celui qui était encore un joueur des Atlanta Hawks il y a 24 heures va tenter d'obtenir un buy-out afin de choisir sa prochaine destination.

Deux équipes seraient déjà intéressées et elles ont peu plus de clinquant et d'ambition qu'Atlanta ou Minnesota. Le Miami Heat verrait d'un bon oeil son arrivée sur les postes 1 et 2 pour profiter de son expérience une fois les playoffs venus. Les Boston Celtics, avec lesquels Evan Turner a effectué deux saisons intéressantes entre 2014 et 2016, aimeraient eux le faire revenir pour les mêmes raisons.

Evan Turner n'est apparu qu'à 19 reprises cette saison avec Atlanta pour un temps de jeu famélique en comparaison de ses standards en NBA.

Les stats d'Evan Turner en 2019-2020