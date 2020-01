Les Boston Celtics ont sévi. Selon le Boston Globe, le spectateur qui a lancé une bière près du banc des San Antonio Spurs mercredi dans la foulée de l'expulsion de Kemba Walker a été interdit à vie de TD Garden. Le jeune homme de 22 ans avait été immédiatement arrêté par la police et escorté hors de l'enceinte. Petit rebondissement dont nous informe le Globe, il ne s'agissait d'ailleurs pas de bière, mais d'une autre boisson alcoolisée, du hard seltzer (4 à 6% d'alcool). Les Américains aiment l'exactitude dans l'information. On se souvient de l'enquête pour déterminer quel type de soupe JR Smith avait lancé sur un assistant des Cleveland Cavaliers il y a deux ans...

Kemba got ejected after a hard foul and then a Boston fan threw a beer onto the court 😳 pic.twitter.com/FnHlzPZQbp

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 9, 2020