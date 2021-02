La tâche va être rude pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo ! Lors de l'événement qui se déroulera (pour le moment en tout cas) du 23 juillet au 8 août 2021, les garçons, comme les filles, ont eu le redoutable plaisir d'apprendre mercredi, lors du tirage des poules, qu'ils devraient affronter Team USA.

Pour les hommes de Vincent Collet, outre les Etats-Unis (qui éviteront sans doute de se pointer avec la même équipe qu'en 2019 lorsque les Bleus les avaient battus en quarts de finale), il y aura aussi l'Iran, un adversaire abordable, mais aussi du plus lourd. La France retrouvera ainsi le vainqueur de l'un des TQO, très vraisemblablement le Canada ou la Grèce.

Tirage au sort @Tokyo2020 Les trois groupes du tournoi masculin 🔥#TeamFranceBasket pic.twitter.com/077uSox5Kt — Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) February 2, 2021

Les Bleus tapent Team USA pour un exploit légendaire !

Pour les filles de Valérie Garnier, ce sera donc Team USA, le Nigeria et le Japon. Là non plus, ce ne sera pas de tout repos pour sortir de la poule.

Tirage au sort @Tokyo2020 Les trois groupes du tournoi féminin 🔥#EDFBasket pic.twitter.com/01PI0qkBF7 — Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) February 2, 2021

On ne connaît évidemment pas encore la composition de Team USA pour la compétition, mais il y a quand même de bonnes chances que USA Basketball fasse tout pour que l'équipe que coachera Gregg Popovich soit suffisamment armée pour éviter la débâcle du Mondial 2019...

Chez les filles, la question ne se pose même pas, puisque Dawn Staley devrait encore avoir à sa disposition une armada nettement suffisante pour décourager la concurrence.