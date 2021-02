Frank Ntilikina, une situation toujours aussi floue…

Scotché sur le banc par Tom Thibodeau, Frank Ntilikina ne joue plus du tout aux New York Knicks. Mais la G-League n’est pas une option.

L’avenir de Frank Ntilikina en NBA s’assombrit. Alors que les New York Knicks sont enfin compétitifs, ou presque, du moins suffisamment pour se mêler à la lutte au top-huit, le jeune Français est lui cantonné au bout du bout du banc. Il ne croque même pas les miettes. Il ne joue pas du tout. Seulement quatre rencontres depuis le coup d’envoi de la saison. La G-League peut-elle être une option pour se relancer ?

« Non, pas maintenant », rétorque Tom Thibodeau. « J’aime bien avoir Frank ici, avec nous. J’adore son attitude et son approche. »

Des mots encourageants de la part du coach. Frank Ntilikina reste professionnel a priori. C’est un bon point. Il finira peut-être par avoir sa chance. Après tout, ses qualités collent parfaitement à ce que recherche Thibodeau, qui accorde une part primordiale à la défense. Le vrai point fort de l’ancien strasbourgeois.

D’ailleurs, pas sûr que la G-League soit adaptée pour lui. S’il joue à l’échelon inférieur et ne fait pas de grosses statistiques en attaque, sa cote pourrait encore baisser. Mais avec Derrick Rose, Elfrid Payton et Immanuel Quickley devant lui, Ntilikina risque de ne pas voir le terrain, ou très peu. Il lui faut une nouvelle opportunité. Un nouveau scénario. Et sans doute ailleurs qu’à New York…

