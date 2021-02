Les choses ont l'air de s'accélérer du côté de New York. Et Frank Ntilikina pourrait bien ne plus jamais revêtir la tunique des Knicks. Selon Mark Berman du New York Post, Tom Thibodeau ne fait plus jouer le Français en prévision d'un trade à venir.

New York aurait dans l'idée d'inclure l'ancien Strasbourgeois dans une transaction pour un All-Star. Deux noms sont cités par Berman : Bradley Beal, qui a pourtant répété qu'il voulait rester à Washington, et Victor Oladipo, tradé à Houston contre son gré et free agent en fin d'année.

Tom Thibodeau aurait réclamé la possibilité de jouer le coup à fond pour les playoffs. Et donc d'avoir à sa disposition un effectif plus compétitif, même si le début de saison des Knicks est plutôt bon. L'arrivée de Derrick Rose en tant que 6e homme va justement dans ce sens.

Outre Frank Ntilikina, Elfrid Payton serait concerné par les manoeuvres en cours à Big Apple.

Wait and see...

Knicks : Après Derrick Rose, un autre transfert à venir ?

15h54 : L’arrivée de Derrick Rose n’était qu’un début pour les New York Knicks. Ils vont continuer à se montrer actifs sur le marché des transferts. En effet, l’insider Ian Begley révèle que le meneur Elfrid Payton pourrait intéresser d’autres équipes et donc être envoyé ailleurs par la franchise de Manhattan.

Les Knicks sont effectivement embouteillés sur le poste un. Payton reste le titulaire pour l’instant mais il a deux sacrés backups derrière lui : Rose, ex-MVP, et Immanuel Quickley, rookie prometteur et déjà l’une des grandes satisfactions de ce début de saison.

Tom Thibodeau a aligné Rose et Quickley simultanément lors du dernier match. Mais il pourrait être tenté de basculer son jeune joueur dans le cinq majeur pour faire progresser. Les Knicks ont donc intérêt à jauger de la valeur de Payton pour éventuellement récupérer un asset en échange.

Le gestionnaire de 26 ans est encore sous contrat jusqu’à l’été prochain avec un « petit » salaire (4,7 millions). Ce qui le rend particulièrement facile à échanger. Il tourne à un peu plus de 12 points et 3,7 passes de moyenne. Austin Rivers est un autre joueur susceptible de partir dans les prochains jours. Il a d’ailleurs été écarté de la rotation depuis l’arrivée de D-Rose.

Austin Rivers, un bon vétéran à saisir pour les contenders ?