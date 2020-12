Frank Ntilikina va démarrer une saison charnière dans sa jeune carrière en NBA. Pour sa quatrième rentrée des classes, le meneur français est dans un contexte particulier. Dans quelques mois, son contrat rookie prendra peut-être fin en même temps que son aventure avec les New York Knicks. La franchise devra décider si elle veut ou non prolonger celui que Phil Jackson avait drafté en 8e position en 2017.

Ce n'est pas un secret : ici, on est plutôt de ceux qui estiment que le fait que Frank Ntilikina ait connu trois coaches différents (Jeff Hornacek, David Fizdale et Mike Miller) - bientôt quatre avec Tom Thibodeau - mais aussi trois chefs du front office (Phil Jackson, Steve Mills et Leon Rose, son ancien agent) explique en partie qu'il n'ait pas encore explosé. C'est maintenant ou jamais, à New York en tout cas, alors qu'il sera sous les ordres d'un coach qui semble presque fait pour lui.

Tom Thibodeau a toujours prôné une identité de jeu défensive et basée sur la combativité. Deux aspects du jeu sur lesquels Ntilikina a été quasiment irréprochable depuis ses débuts. C'est sur l'impact offensif de l'international tricolore que ses détracteurs se sont concentrés jusqu'ici.

Frank Ntilikina raconte son quotidien face aux rumeurs

Que compte justement faire Thibodeau à son sujet ? La rotation des Knicks pour la saison à venir est encore loin d'être fixée. Le groupe comporte trois autres "purs" meneurs (Elfrid Payton, Dennis Smith Jr, Immanuel Quickley) et "Thibs" ne s'est pas encore vraiment prononcé sur la hiérarchie. Il a en revanche évoqué le cas de Frank Ntilikina.

"J'apprécie Frank. On n'a pas pu passer beaucoup de temps ensemble cet été, mais j'apprends à le connaître. Il y a des choses qu'il fait vraiment très, très bien. Il a de la taille, de la polyvalence et il travaille dur. J'ai envie de voir ce dont il est capable. Nous sommes jeunes et très athlétiques. J'ai envie de tirer profit de cela", a-t-il expliqué dans des propos relayés par Yahoo Sports.

Pas d'enflammade, donc, mais au moins la quasi certitude que le Français aura sa chance. Le fait qu'il ait déjà défendu sur des postes 3 par le passé, et plutôt bien, est clairement un avantage dont il peut tirer parti pour avoir un temps de jeu important si Tom Thibodeau veut utiliser des line up plus "small ball".

Les rumeurs de trades qui ont concerné Frank Ntilikina ces derniers jours sont pour le moment à mettre de côté. Les Knicks et leur nouvel homme fort veulent lui donner des opportunités et ils ont bien raison. Avec un peu de chance, tout se passera enfin comme espéré pour Ntilikina et les sceptiques, encore très nombreux à New York comme en France, monteront peut-être dans le wagon...