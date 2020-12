Frank Ntilikina raconte son quotidien face aux rumeurs

Depuis son arrivée en NBA, Frank Ntilikina a du mal à s'imposer aux New York Knicks. Loin d'être aidé par l'instabilité de sa franchise, le jeune talent français n'a pas encore réussi à s'affirmer comme un membre important de la reconstruction de cette équipe.

Et en raison de ses performances mitigées, le #8 pick de la Draft NBA 2017 a été souvent mentionné dans les rumeurs. A plusieurs reprises, son nom a été évoqué au sein d'un trade. Et les bruits de couloir risquent de continuer en raison de la situation contractuelle du meneur (agent libre protégé en 2021).

Mais de son côté, Ntilikina a désormais appris à vivre avec cette incertitude concernant son avenir.

"Mon contrat ? Je pense que la partie business va se régler d'elle-même. Moi, je suis ici pour m'améliorer chaque jour. Pour permettre à l'équipe de s'améliorer. Les rumeurs ? J'en ai bien évidemment entendu parler.

Ça fait un moment désormais, très longtemps même. Je ne sais pas vraiment. Je suis ici. Et je suis heureux d'être un Knick. Je travaille chaque jour pour représenter cette équipe du mieux que je peux. Et je suis vraiment heureux d'être ici", a ainsi assuré Frank Ntilikina pour le New York Post.