Frank Ntilikina est cité comme une possible monnaie d’échange en cas de transfert envoyant Victor Oladipo aux New York Knicks.

Les New York Knicks veulent frapper un grand coup lors de la prochaine intersaison. Et, le plus souvent, ça signifie recruter une star. Soit via la Free Agency, soit via un transfert. La franchise de la grosse pomme tend à se diriger vers la seconde option. Avec même cinq cibles rêvées par les dirigeants. Parmi elles, Victor Oladipo. La rumeur prend de l’ampleur et elle implique désormais Frank Ntilikina.

Les 5 stars dont rêvent les New York Knicks

Plus vraiment le même depuis ses blessures, Oladipo ne serait pas contre un départ d’Indianapolis – ce qu’il a toutefois démenti – et les Pacers songeraient à le transférer avant l’expiration de son contrat en 2021. Les Knicks pourraient sauter sur l’occasion. Mais pour le dénicher et remporter les éventuelles enchères, les New-yorkais devront formuler un package assez conséquent. La presse locale évoque un ou deux tours de draft, Julius Randle et Frank Ntilikina ou Dennis Smith Jr.

Victor Oladipo is expected to be a 'higher priority' than Chris Paul for the New York Knicks, per @NYPost_Berman "One NBA personnel man said Dallas’ two first-round picks (2021, 2023), Julius Randle and Dennis Smith Jr. or Frank Ntilikina could whet the Pacers’ appetite." pic.twitter.com/KT4Cv4JJ5z — NBA Central (@TheNBACentral) October 5, 2020

Si les Knicks sont vraiment prêts à céder autant, on conseillerait aux Pacers d’accepter ! Le jeune Français, qui peine à s’imposer en NBA, pourrait jouer meneur back-up derrière Malcolm Brogdon ou arrière à ses côtés. En apportant de la défense notamment. Toujours en délicatesse avec son tir (39% cette saison), l’ancien strasbourgeois a peut-être besoin d’un changement de scénario pour vraiment se faire une place dans cette ligue. Il a la bonne attitude – même s’il gagnerait à être encore plus agressif – les qualités athlétiques et le talent pour y parvenir. Des fois, c’est juste une question de situation. Et difficile de faire pire que les Knicks.