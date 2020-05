Fun fact : La statistique improbable sur John Stockton

Membre de la ‘Dream Team’ originale en 1992, John Stockton a également participé aux Jeux Olympiques d’Atlanta quatre ans plus tard. Une nouvelle campagne dorée pour la sélection américaine portée par de nombreuses superstars. Fait assez intrigant, le meneur du Jazz a été le meilleur contreur de l’équipe durant le run !

Mesuré à 1,85 m en chaussures, il a compilé 4 blocks sur l’ensemble sur tournoi. Plus que n’importe quel autre joueur US. Sachant que l’équipe comptait tout de même des colosses comme David Robinson, Hakeem Olajuwon ou Shaquille O’Neal. Ce n’est clairement pas l’information la plus importante de la semaine mais c’est cocasse de se dire que John Stockton a été le meilleur contreur de Team USA. Et il n’était même pas celui qui faisait le plus de passes. Gary Payton (4,5) et Penny Hardaway (4,4) assuraient la distribution.

Charles Barkley était l’attaquant le plus prolifique avec un peu plus de 12 points par match au cours des 8 rencontres qui ont menées les locaux à la victoire.

Team USA en 1996 :

Gary Payton, Penny Hardaway, John Stockton, Mitch Richmond, Reggie Miller, Grant Hill, Scottie Pippen, Karl Malone, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal, David Robinson.

Les statistiques de l'équipe lors des Jeux Olympiques d'Atlanta