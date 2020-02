Gar Forman bientôt réaffecté, un GM en approche aux Bulls ?

Gar Forman n'est pas n'importe qui. Malgré les saisons et les choix difficiles qui se suivent à Chicago, le General Manager des Bulls est un ancien vainqueur du trophée de meilleur dirigeant de l'année. Son palmarès l'a sans doute sauvé un temps. La période de grâce est visiblement terminée. On vous relayait ce matin que les Chicago Bulls allaient changer de visage la saison prochaine, avec la fin du tandem GarPax (Gar Forman en GM, John Paxson en vice-président des opé basket derrière Michael Reinsdorf, le fils du propriétaire). On en sait un petit plus. Selon le Chicago Sun-Times, Gar Forman est celui qui risque d'être le principal concerné par le lifting.

Plutôt que d'être limogé, Forman sera a priori invité à se reconvertir dans le scouting, où il pourrait prendre la tête de la branche recrutement chez les Bulls. Un autre General Manager avec les mains au moins aussi libres - on ne sait pas ce qu'il adviendra de Paxson - sera alors nommé avec l'objectif de ramener la franchise en playoffs après deux (et sans doute trois) saisons consécutives sans participer aux playoffs.

Si Gar Forman change effectivement d'affectation, on peut supposer que Jim Boylen ne sera plus le head coach des Bulls la saison prochaine. C'est Forman qui avait poussé pour que Boylen soit nommé et conserve son poste même lorsque ses joueurs lui avaient visiblement tourné le dos...